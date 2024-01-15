عاجل.. "الصحة العالمية" تشيد بدور الرئيس السيسي في تسهيل إدخال المساعدات لغزة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة بعد الحرب الأخيرة.

وأشاد المنظري، في حوار عبر "سكايب" مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، بدور الرئيس السيسي في دعم سكان غزة، موضحا أن أول دفعة من الشاحنات الحاملة للمساعدات دخلت القطاع في 23 أكتوبر، بعد أن كانت محاصرة لأكثر من شهر ونصف بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر استضافت 28 طفلا من غزة مصابين بجروح خطيرة، ونقلتهم إلى مستشفيات مصرية في العريش والعاصمة الإدارية الجديدة، لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن قطاع غزة يحتاج إلى مزيد من المساعدات.

ولفت المنظري إلى أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على الحرب، فإن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع لم يتجاوز 6 آلاف شاحنة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الدمار والنزوح الذي شهده القطاع، حيث يقدر عدد النازحين بنحو مليون و900 ألف شخص.

ونبه بأن النظام الصحي في غزة يواجه تحديات كبيرة، بسبب نقص المستلزمات الطبية والوقود، وأن السكان يعيشون في ظروف صعبة، بسبب نقص الماء والغذاء والكهرباء، وأن المنظمة تعمل على تقديم الدعم اللازم لهم.