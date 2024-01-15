الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. "الصحة العالمية" تشيد بدور الرئيس السيسي في تسهيل إدخال المساعدات لغزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة بعد الحرب الأخيرة.

وأشاد المنظري، في حوار عبر "سكايب" مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، بدور الرئيس السيسي في دعم سكان غزة، موضحا أن أول دفعة من الشاحنات الحاملة للمساعدات دخلت القطاع في 23 أكتوبر، بعد أن كانت محاصرة لأكثر من شهر ونصف بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر استضافت 28 طفلا من غزة مصابين بجروح خطيرة، ونقلتهم إلى مستشفيات مصرية في العريش والعاصمة الإدارية الجديدة، لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن قطاع غزة يحتاج إلى مزيد من المساعدات.

ولفت المنظري إلى أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على الحرب، فإن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع لم يتجاوز 6 آلاف شاحنة، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الدمار والنزوح الذي شهده القطاع، حيث يقدر عدد النازحين بنحو مليون و900 ألف شخص.

ونبه بأن النظام الصحي في غزة يواجه تحديات كبيرة، بسبب نقص المستلزمات الطبية والوقود، وأن السكان يعيشون في ظروف صعبة، بسبب نقص الماء والغذاء والكهرباء، وأن المنظمة تعمل على تقديم الدعم اللازم لهم.

السيسي المساعدات الإنسانية إدخال المساعدات غزة قطاع غزة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية في المساء مع قصواء لإعلامية قصواء الخلالي سكان غزة الاعتداءات الإسرائيلية 100 يوم الحرب نقص المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين