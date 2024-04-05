أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

ينشر موقع الدستور نشرته اليومية عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها الفراخ والبط والكتاكيت والتي تهم قطاع عريض من الجمهور في مختلف محافظات الجمهورية.

ننشر في التقرير التالي اسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في بورصة الدواجن وفق آخر تحديث للأسعار مع إضافة عدة جنيهات نظرا لعمليات التسويق والتوصيل.



سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء 90 جنيه

سعر الفراخ الساسو 92 جنيه

سعر امهات بيضاء 75 جنيه

اسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 29 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه

كتكوت ساسو 14 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه

كتكوت بلدي 6.75 جنيه

كتكوت هجين 10 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر بيض أبيض 157 جنيه

سعر بيض أحمر 159 جنيه

سعر بيض بلدي 161 جنيه

أسعار البط اليوم

سعر بط بلدى 120.00 جنيه

سعر بط مسكوفى 100.00 جنيه

سعر بط مولار 80.00 جنيه

سعر بط فرنساوى 75.00 جنيه

سعر بط البغال 90.00 جنيه

كتكوت بط مسكوفى يوم واحد 37.00 جنيه

كتكوت بط مولار يوم واحد 33 جنيه

كتكوت بط تسمين فرنساوي يوم واحد 22 جنيه

كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 9.00 جنيه

بط بكينى فرنساوى سترو يوم واحد 10.0 جنيه

بط سترو تسمين بيور يوم واحد 22.00 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 24،000 جنيه

علف نامي 21% 23،950 جنيه

علف ناهي 19% 23،850 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 18،200 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 19،100 جنيه



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