أسعار كحك العيد 2024 في المحلات والأسواق

تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، ويهتم الكثيرون بمعرفة أسعار كحك العيد، الذي يعتبر رمزًا للعيد ويشهد إقبالًا كبيرًا سواء في الشراء أو التحضير في المنازل. يُعتبر كحك العيد جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات، ومع ارتفاع أسعار السلع في الوقت الحالي، يتساءل الجميع عن تكلفة هذه الحلوى التقليدية وأيضًا عن أسعار البسكويت المصاحبة لها.

أسعار كحك العيد 2024

وتختلف أسعار كحك العيد من مكان لآخر ومن متجر لآخر وإليكم أبرز أسعار كحك العيد في السوق:

أسعار كحك العيد في العبد

تتراوح أسعار كحك العيد في العبد للمستهلكين، ما بين 120 جنيه للنصف كيلو من كحك العيد السادة بين و146 جنيها للكيلو، بينما يبلغ سعر الكيلو من الملبن والعجوة والميني السادة 230 و240 جنيها، أما كحك العيد عين جمل فبلغ نحو 150 جنيها للنصف كيلو و290 جنيها للكيلو الواحد، بينما يصل سعر كحك العيد بالفستق إلى 170 جنيهًا للنصف كيلو و330 جنيها للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لكحك العيد المشكلة، يتراوح سعر النصف كيلو بين 125 جنيها، وللكيلو الواحد بين 240 جنيها.

أسعار كحك العيد في ايتوال

كما أعلنت إيتوال قائمة أسعار كحك العيد في إيتوال لهذا العام، حيث تتنوع الأسعار لتلبية احتياجات المستهلكين، وتتوفر علبة كحك العيد السادة، المكونة من 24 قطعة، بسعر يبلغ 120 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة التي تحتوي على 48 قطعة إلى 230 جنيها، أما سعر كحك العيد بالملبن، فتصل علبة 24 قطعة لسعر 120 جنيهًا، في أما العلبة 48 قطعة 230 جنيها.

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أسعار كحك العيد في المخابز الشعبية

وتتفاوت أسعار كحك العيد في المخابز الشعبية بحسب نوعه والحشو الذي يحتوي عليه، فيتراوح سعر كيلو الكحك بين 160 و170 جنيهًا، بينما يبلغ سعر البسكوت السادة 150 جنيهًا للكيلو، وبنفس السعر تكون أسعار البسكويت بالعجوة وبالنسبة للغريبة، فتتراوح أسعارها بين 160 و180 جنيهًا للكيلو، وكذلك سعر كعك العيد بالملبن الذي يتراوح ما بين 140 و150 جنيهًا، ويصل سعر كعك العيد بالمكسرات إلى 210 جنيهًا للكيلو.