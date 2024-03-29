أوفر من المحلات.. طريقة عمل كحك العيد الناعم بالسمن الساخن والعجمية

طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت من أكثر الوصفات بحثًا عبر محرك البحث جوجل في مصر وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم وفي ظل ارتفاع الأسعار، يُعتبر تحضير كحك العيد في المنزل الخيار الأمثل لربة المنزل، ونظرًا لتنوع الطرق المتاحة، سنستعرض أفضل الطرق لضمان تحضير كحك أفضل من تلك المتوفرة في المحلات، باستخدام مقادير متوفرة في جميع المنازل، سنقدم لكم طريقة عمل كحك العيد الناعم.

طريقة عمل كحك العيد الناعم بالسمن الساخن

يمكن تحضير كحك العيد بالسمن الساخن في المنزل وينافس المحلات بتكلفة اقتصادية أقل من نصف سعر المحلات، بشراء واتباع خطوات بسيطة تأتي كالتالي

مكونات كحك العيد بالسمن

مكونات كحك العيد:

- 1 كيلو من الدقيق

- ربع كوب ماء دافئ

- 500 جرام سمن

- ملعقة كبيرة من الخميرة

- ملعقتين من السكر البودرة

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- ثلث كوب من السمسم المحمص

- فانيليا أو ريحة الكحك

خطوات تحضير كحك العيد بالعجمية والسمن الساخن

يمكنك تحضير الكعك بالسمن الساخن باتباع الخطوات التالية:

- نسخن السمن حتى يقدح.

- نخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح ثم نضيف الماء الدافئ ونعجن العجينة جيدًا.

- نضيف السمن الساخن إلى العجينة ونعجنها حتى تصبح لينة.

- نضيف السمسم المحمص ونخلطه مع العجينة.

- نشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونضعها في صينية مدهونة بالسمن.

- نضع الصينية في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح الكعك ذهبي اللون.

- بعد أن يبرد الكعك قليلًا، يمكن تزيينه بالسمسم المحمص وتقديمه.

طريقة تحضير كحك العيد بالكيلو:

وترغب العديد من الأسر في تحضير كميات كبيرة من كحك العيد إما لأن عدد أفراد العائلة كبير أو ترغب ربات البيوت في بيع كمشروع عائلي بسيط، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل كحك العيد بالكيلو والمقادير الكبيرة

- نبدأ بنخل كيلو الدقيق ونضيف عليه الملح.

- نضيف السمسم إلى الدقيق ونقلبهما جيدًا.

- نسخن السمن حتى يذوب ثم نضعه فوق الدقيق ونقلبهما جيدًا.

- بعد أن يبرد السمن قليلًا، نفركه مع الدقيق بأصابع اليد.

- في وعاء آخر، نقوم بتخمير الخميرة مع السكر في الماء الدافئ.

- نضيف خليط الخميرة إلى خليط الدقيق والسمن ونقلبهما جيدًا، ثم نتركها لتخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

- بعد التخمير، نشكل العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

- نقوم بوضع كرة صغيرة من العجمية داخل كل كرة من العجين ونغلقها.

- نقوم بنقش الكرات بالأشكال المفضلة لدينا أو بالشوكة.

- نضع الكرات في صاج الفرن ونخبزها لمدة 20 دقيقة.

- يمكن إضافة السكر البودرة على الكحك عند التقديم، وهذه خطوة اختيارية.

- يمكن تجاهل إضافة العجمية إذا كنت تفضل تحضير الكحك بطريقة سادة.

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