الخميس 14 مارس 2024
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طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة.. 11 خطوات واحصلي على أفضل نتيجة

بسكويت النشادر
بسكويت النشادر

يرتبط بسكويت النشادر، بعيد الفطر المبارك 2024، حيث يعد البسكويت ضمن وجبة الإفطار في الصباح الباكر في اول ايام عيد الفطر،وحول طريقة تحضير بسكويت النشادر، سوف نرصدها خطوة بخطوة، حيث لا يستغرق فترة عمل بسكويت النشادر فترة طويلة.  

 " الدستور " ترصد في السطور التالية طريقة عمل بسكويت العيد النشادر.

طريقة عمل بسكويت العيد النشادر بالماكينة 

وتختلف طريقة عمل بسكويت العيد النشادر من سيدة لاخري فالكل سيدة طريقة محددة عند صناعة البسكويت النشادر وسوف نشرح  في التقرير التالي على طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة، علما أن عيد الفطر 2024  سوف يكون يوم الاربعاء الموافق 10 ابرايل  ، فهناك العديد من الأسر سوف تقوم بتجهيز وعمل البسكويت في المنزل من الآن.

 

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طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة 

وحول طريقة عمل بسكويت النشادر بالماكينة  مكونات عمل بسكويت النشادر في السطور التالية وفسوف نرصد أولا مكونات عمل بسكويت النشادر في السطور التالية، ثم طريقة عمل البسكويت.

طريقة عمل البسكويت بالمقادير

1_ كيلو دقيق أبيض 

2_اثنين كوب سكر بودرة 

3_ ربع كيلو من السمن النباتي 

4_ وعدد خمس بيض أبيض او احمر 

5_ حمس أكياس فانيليا

6_ ملعقة كبيرة نشادر

7_ ربع كيلو من اللبن الطبيعي 

8_ ربع كوب من عصير البرتقال 

9_ نصف كوب من بشر قشر البرتقال 

10_ نصف ملعقة من بيكنج بودر 

11_ ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير بسكويت النشادر

سوف نرصدها خطوة بخطوة، وحول طريقة تحضير بسكويت النشادر، حيث لا يستغرق فترة عمل بسكويت النشادر فترة طويلة، فهو سريعا ما يتم إنجازه، وحول طريقة عمل بسكويت النشادر فهي كالآتي: 

يتم خلط السكر مع السمن بشكل جيد بالمضرب الكهربائي 

وأثناء الخلط يتم إضافة البيض وأيضا الفانيليا 

ثم تقوم في وعاء آخر بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وأيضا النشادر والملح

وبعد خلط هذه المكونات يتم إضافة خليط البيض بالسمن بشكل بطء على الدقيق مع التقليب المستمر

ثم يتم بعد ذلك بإضافة اللبن وعليه عصير البرتقال وأيضا بشر قشر البرتقال 

والآن يتم عجل العجين بشكل مناسب وجيد 

ثم يتم وضع عجين البسكويت النشادر داخل الماكينة ويتم تقطيعها إلى أحجام متوسطة 

ثم يتم رص البسكويت في الصينية وإدخاله الفرن حتى يصل إلى مرحلة النضوج.

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