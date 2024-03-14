الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حلويات رمضانية.. طريقة عمل كنافة بالمانجو بتكلفة اقتصادية في المنزل

كنافة بالمانجو
كنافة بالمانجو

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث العديد عن طريقة عمل كنافة بالمانجو ضمن وصفات حلويات تناسب هذا الشهر الكريم، مع التركيز على أنها تكون مكوناتها ليست باهظة الثمن وتتميز بسهولة التحضير. 

طريقة عمل كنافة بالمانجو

"الدستور" تقدم لكم  حلويات رمضانية طريقة عمل كنافة بالمانجو بطريقة سهلة التحضير لتتمكن من إعدادها دون أن تستغرق وقتًا طويلًا في المطبخ وتضفي لمسة من البهجة على مائدتكم الرمضانية، اختر ما تفضله عائلتك وابدأ في التحضير لتجعل من إفطارات رمضان ذكرى لا تنسى مع هذه الحلويات الشهية.

txt

بعيدا عن الكنافة والقطايف.. وصفات صحية ولذيذة خلال شهر رمضان 2024

مكونات عمل كنافة بالمانجو

1- نصف  كيلو كنافة، كوب سكر للشربات، ونصف كوب سمن، ونصف لتر عصير مانجو (طازج أو معلب)، وثلاث أكواب كريمة خفق، كيلو مانجو مقشرة ومقطعة مكعبات.

2- سخني الفرن ثم اخلطي الكنافة مع السكر والسمن وافردي الكنافة على صنية للفرن وإخبزيها لمدة من ربع حتى نصف ساعة. 

3- قطعي الكنافة قطع صغيرة في وعاء زجاجي وضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة. 

4- اسكبي عليها بعض عصير المانجو.

5- أضيفي الكريمة المخفوقة وأضيفي قطع المانجو.

كرري الطبقات: كنافة، عصير، كريمة مخفوقة، مانجو لعدد أكثر من الطبقات.

حلويات رمضان 2024.. مكونات وطريقة تحضير شربات الكنافة بخطوات بسيطة

بتكلفة اقتصادية.. خطوات عمل الكنافة بالقشطة على طريقة نجلاء الشرشابي

بعيدا عن الكنافة والقطايف.. وصفات صحية ولذيذة خلال شهر رمضان 2024

مكانة الكنافة بالمانجو في البيوت المصرية

يذكر أنه تحتل الكنافة بالمانجو مكانة هامة في قلوب كل البيوت في خلال  شهر رمضان، فهي ليست مجرد أطباق تقدم بعد الإفطار بل هي جزء من تقاليد هذا الشهر المبارك التي تجمع العائلات والأحباب، ولكن قد يتطلب تحضيرها وقتا أطول في ظل الوقت الضيق في نهار رمضان، ما يجعل الحاجة إلى وصفات حلويات سريعة وسهلة التحضير أمر ضروري.

لذا نقدم لكن بعض من وصفات حلويات رمضان سريعة التي لا تتطلب الوقت الطويل في المطبخ، ما يتيح لكم قضاء وقت أطول مع الاسرة والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية ومع مرور السنوات، بدأنا نرى الكنافة تقدم بطرق مختلفة تمزج بين الحلويات الشرقية والغربية لتخرج لنا بتشكيلة رائعة من أطباق الحلويات اللذيذة.

شهر رمضان الشهر الكريم طريقة عمل كنافة بالمانجو الكنافة عصير المانجو المانجو كنافة بالمانجو مكونات عمل كنافة بالمانجو الكنافة بالمانجو

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

جمعية رجال الأعمال: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة