حلويات رمضانية.. طريقة عمل كنافة بالمانجو بتكلفة اقتصادية في المنزل

مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث العديد عن طريقة عمل كنافة بالمانجو ضمن وصفات حلويات تناسب هذا الشهر الكريم، مع التركيز على أنها تكون مكوناتها ليست باهظة الثمن وتتميز بسهولة التحضير.

طريقة عمل كنافة بالمانجو

"الدستور" تقدم لكم حلويات رمضانية طريقة عمل كنافة بالمانجو بطريقة سهلة التحضير لتتمكن من إعدادها دون أن تستغرق وقتًا طويلًا في المطبخ وتضفي لمسة من البهجة على مائدتكم الرمضانية، اختر ما تفضله عائلتك وابدأ في التحضير لتجعل من إفطارات رمضان ذكرى لا تنسى مع هذه الحلويات الشهية.

مكونات عمل كنافة بالمانجو

1- نصف كيلو كنافة، كوب سكر للشربات، ونصف كوب سمن، ونصف لتر عصير مانجو (طازج أو معلب)، وثلاث أكواب كريمة خفق، كيلو مانجو مقشرة ومقطعة مكعبات.

2- سخني الفرن ثم اخلطي الكنافة مع السكر والسمن وافردي الكنافة على صنية للفرن وإخبزيها لمدة من ربع حتى نصف ساعة.

3- قطعي الكنافة قطع صغيرة في وعاء زجاجي وضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة.

4- اسكبي عليها بعض عصير المانجو.

5- أضيفي الكريمة المخفوقة وأضيفي قطع المانجو.

كرري الطبقات: كنافة، عصير، كريمة مخفوقة، مانجو لعدد أكثر من الطبقات.

مكانة الكنافة بالمانجو في البيوت المصرية

يذكر أنه تحتل الكنافة بالمانجو مكانة هامة في قلوب كل البيوت في خلال شهر رمضان، فهي ليست مجرد أطباق تقدم بعد الإفطار بل هي جزء من تقاليد هذا الشهر المبارك التي تجمع العائلات والأحباب، ولكن قد يتطلب تحضيرها وقتا أطول في ظل الوقت الضيق في نهار رمضان، ما يجعل الحاجة إلى وصفات حلويات سريعة وسهلة التحضير أمر ضروري.

لذا نقدم لكن بعض من وصفات حلويات رمضان سريعة التي لا تتطلب الوقت الطويل في المطبخ، ما يتيح لكم قضاء وقت أطول مع الاسرة والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية ومع مرور السنوات، بدأنا نرى الكنافة تقدم بطرق مختلفة تمزج بين الحلويات الشرقية والغربية لتخرج لنا بتشكيلة رائعة من أطباق الحلويات اللذيذة.