حلويات رمضان 2024.. مكونات وطريقة تحضير شربات الكنافة بخطوات بسيطة

تبحث النساء في شهر رمضان بشكل خاص عن طريقة عمل شربات الكنافة التي هي من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها بسهولة وفي دقائق معدودة، ولكن بالرغم من ذلك فالبعض يفشل في إعدادها حيث قد يصبح قوامها خفيف أو ثقيل أكثر من اللازم، ومن المعروف أن الشربات تستخدم لكثير من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من العرب لمذاقها الرائع، ويتم تحضير تلك الحلويات بكثرة في شهر رمضان الكريم والذي لم يبقى الكثير على قدومه، لذلك سنعرض لكم طريقة عمل الشربات بالخطوات.

يوجد الكثير من الطرق لتحضير الشربات، ولكن سنعرض لكم أفضل تلك الطرق، بحسب للشيف حسن من خلال الخطوات التالية:

شربات الكنافة ساخن أم بارد؟

يمكن أن يكون شربات الكنافة ساخن أو بارد، ولكن يجب الانتباه إلى أن الشربات الساخن الذي يوضع على الكنافة وهي ساخنه يجعلها شهيه أكثر. وذلك لأنه يحافظ على قوامها من الخارج وهشاشتها من الداخل.

طريقة عمل شربات الكنافة البارد:

شربات الكنافة البارد هو أكثر الطرق شيوعًا لسهولته وسرعة تحضيره وبعد ذلك ستصل إلى إجابة سؤال شربات الكنافة ساخن أم بارد

مكونات شربات الكنافة وهو بارد:

1 كوب كبير ماء

لعقة عصير ليمون صغيرة

كوبان سكر ناعم أبيض

طريقة تحضير شربات الكنافة بخطوات بسيطة

نضع في البداية كمية من الماء مع الليمون والسكر في إناء له حجم مناسب على نار متوسطة.

نقلب بشكل مستمر حتى تذوب حبيبات السكر تمامًا ونقلب حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

بعد أن يصل الشربات إلى الغليان ننقله إلى وعاء آخر ونتركه حتى يبرد.

ومن ثم نستخدمه بشكل طبيعي على الكنافة وهي ساخنة لنستمتع بطعم كنافة لذيذ ومميز.

شربات الكنافة الساخن

الشربات الساخن حين يتم اضافته إلى الكنافة الساخنة يعطي لها طعم وقوام مميز جدًا.

مقادير شربات الكنافة الساخن:

ثلاثة أكواب ماء صغيرة الحجم.

4 أكواب سكر ناعم أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير شربات ساخن:

نضع كمية الماء في وعاء متوسط الحجم ثم نضعه على النار.

نترك الماء على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ومن ثم نضيف عليه السكر.

نقوم بتهدئة النار ونقلب الخليط جيدًا، وبعد ذوبان السكر أضف عصير الليمون.

نترك المزيج حتى يصبح القوام متجانس من ثم نضيف الشربات إلى الكنافة الساخنة ونتركها حتى تتشربها تمامًا.

نصائح عمل الكنافة:

يجب ألّا تكون الكنافة متماسكة ولكن يستحسن أن يتم فصلها عن بعضها كي لا تكون كتلة صلبة عند عملها.

يستخدم السكر الناعم لأن السكر يؤثر في لون وطعم الكنافة.

يفضل استخدام الفانيلا لأنها تضيف طعم مميز لها.

يجب أن يكون قوام الشربات ثقيل ويفضل إضافته ساخنًا.