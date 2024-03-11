بتكلفة اقتصادية.. خطوات عمل الكنافة بالقشطة على طريقة نجلاء الشرشابي

تبحث آلاف من ربات البيوت عن طريقة عمل الكنافة بالقشطة مع بداية شهر رمضان 2024، فهي من أطباق التحلية الأكثر شيوعًا وحبًا في موائد الإفطار في شهر رمضان والتجمعات العائلية، وفي السطور التالية نقدم طريقة سهلة لتحضير الكنافة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة وتكلفة مناسبة، للحصول على كنافة متماسكة ومحشوة بالقشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على طعم رائع لا يُقاوم.

خطوات عمل الكنافة بالقشطة على طريقة نجلاء الشرشابي

وتستعرض “الدستور” طريقة تحضير الكنافة بالقشطة بعدة طرق، ولكن يمكننا توضيح الطريقة الأسهل وفقًا لوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة تحضير شربات الكنافة بالقشطة

تبدأ الوصفة بتحضير الشراب، حيث يتم خلط 3 أكواب من السكر الأبيض مع 2 كوب من الماء وعصير نصف ليمونة وملعقتين كبار من عسل النحل.

يتم وضع الماء والسكر في قدر وإضافة عصير الليمون والعسل، ثم يترك على نار متوسطة حتى يغلي، وبعد ذلك يُخفف الحرارة ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى يثقل الشراب.

بعد ذلك يُرفع من على النار ويُترك ليهدأ ثم يُحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.

مكونات الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو كنافة مجمدة

4 ملاعق كبيرة من السكر البودرة

كوب من السمنة (250 جرام)

ملعقة صغيرة من اللون الطعام البرتقالي

صينية بمقاس 28

سمنة لدهن الصينية

مكونات قشطة الكنافة:

3 أكواب من الحليب

6 ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الدقيق

كوب وربع من القشطة البلدي

ملعقة صغيرة من الفانيليا

خطوات تحضير الكنافة بالقشطة

1. ابدئي بفتت الكنافة بيديك أو في وعاء كبير، ثم اضيفي السكر البودر وامزجيهم جيدا.

2. ضعي السمنة في قدر على نار هادئة حتى تذوب، ثم أضيفي لها لون الطعام لتحصلي على لون برتقالي.

3. صبي السمنة المذابة والملونة على الكنافة وامزجيهم جيدا، ثم ادهني صينية الكنافة بالسمنة العادية.

4. وزعي ثلث كمية الكنافة في الصينية وضغطي عليها برفق، ثم اتركيها جانبا.

5. لتحضير القشطة، قومي بخلط النشا والدقيق والحليب والقشطة في قدر ثم ضعيهم على النار واستمري في التقليب حتى يثقل قوامها.

6. أضيفي للقشطة الفانيليا واسكبيها فوق طبقة الكنافة في الصينية.

7. ضعي باقي كمية الكنافة فوق القشطة ووزعيها برفق، ثم صبي طبقة من السمنة على السطح.

8. ضعي الصينية في الفرن المسخن مسبقًا واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى تصبح ذهبية اللون.

9. بعد اخراج الكنافة من الفرن، اتركيها تهدأ قليلًا ثم صبي الشربات البارد فوقها.

10. اتركي الكنافة مع الشربات لمدة نصف ساعة، ثم قطعيها إلى قطع متماسكة ومقرمشة باستخدام سكين.

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خطوات تحضير القشطة على طريقة المحلات

إليك طريقة بسيطة لتحضير الكريمة:

ابدأ بجمع وعاء مناسب وخلط السكر والحليب ونشا الذرة والفانيليا. قومي بالتقليب جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي. بعد ذلك، اسكبي هذا المزيج الرائع بعناية على الطبقة الأولى من الكنافة، مع التأكد من توزيعه بالتساوي. الآن، أضيفي الطبقة الثانية من الكنافة واضغطي عليها برفق. ندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا. بمجرد الانتهاء من ذلك، أخرجي الصينية ورشي كمية وفيرة من الشراب البارد على جميع خيوط الكنافة الذهبية.