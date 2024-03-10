سحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طريقة عمل الزبادي من المنزل، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

طريقة عمل الزبادي من المنزل

طريقة عمل الزبادي السادة

طريقة عمل الزبادي في المنزل

لتر من الحليب

علبة زبادي

طريقة تحضير الزبادي المنزلي

نقوم بوضع الحليب على النار حتى يصبح دافئًا فقط دون تسخين شديد

بعد ذلك نقوم بخلط الزبادي مع الحليب بطريقة جيدة

ثم يصب الخليط في أكواب صغيرة أو طواجن خاصة بالزبادي

نقوم بتسخين الفرن لمدة 20 دقيقة

ثم يتم إطفاء الفرن بإدخال الزبادي

نتركه ليلة كاملة، ثم نقوم بإخراجه ويتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة

طريقة عمل الزبادي الفواكه:

لتر من الحليب

علبة زبادي

كمية من الفواكه

طريقة عمل الزبادي بالفاكهة

نقوم بوضع الحليب على النار حتى يصبح دافئًا فقط دون تسخين شديد

بعد ذلك نقوم بخلط الزبادي مع الحليب بطريقة جيدة

" ثم نقوم بمزج الحليب مع حبات الفاكهة "فراولة- خوخ

ثم نصب الخليط في أكواب صغيرة أو طواجن خاصة بالزبادي

نقوم بتسخين الفرن لمدة 20 دقيقة

ثم يتم إطفاء الفرن بإدخال الزبادي

نتركه ليلة كاملة، ثم نقوم بإخراجه ويتم الاحتفاظ به داخل الثلاجة

مكونات اللبن الزبادى وقيمته الغذائية

لبن الزبادي يتكون في الأساس من اللبن، ومجموعة من البكتيريا النافعة التي تعد مفيدة للجسم خاصة الجهاز الهضمي والمعدة، وإليكم مكونات الزبادي

يتضمن على مجموعة من البروتينات، منها بروتينات الكازين والذي يزيد من عملية امتصاص بروتينات المعادن في الجسم، وكذلك يساعد على خفض ضغط الدم

وأيضا الدهون ولكن تعتمد على نوعية اللبن.. وهذه نسبة الدهون هي التي تفرق بين إذا كان الزبادي خالي الدسم، أو كامل الدسم

كما يتضمن الزبادي على الكربوهيدرات والتي تكون عبارة عن سكريات بسيطة

بالإضافة إلى مجموعة من المعادن والفيتامينات أبرزها فيتامين ب 12، وكذلك الكالسيوم والفسفور، وفيتامين ب 2

وأيضا أحد أنواع البكتيريا النافعة وهي البروبيوتيك، والتي تكون مهمة للغاية للجسم، وتساعد في عملية الهضم، ومحاربة البكتيريا الضارة

يحتوي الزبادي على الماغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم لتعويض الجسم بما يفقده من فيتامينات.

كما تساعد هذه الفيتامينات على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف أثناء فترة الصيام.