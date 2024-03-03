أفكار لإفطار رمضان 2024.. طريقة عمل الفراخ المشويه في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

مع اقتراب رمضان 2024 تبحث السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال الشهر الكريم من بينها طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

أفكار إفطار رمضان 2024

ونقدم في السطور التالية طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل، وهي واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024.

وتعتبر الفراخ المشوية من أكثر الاكلات التي يرغب الكثير منا تناولها بشكل مستمر، مما يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الخاصة بها خاصة خلال فصل الشتاء يزداد رغبة لناس في تناول الفراخ المشوية.

وتسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل الفراخ المشوية وذلك لتوضيح التفاصيل الكاملة عن الفراخ المشوية.

طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

المقادير



الفراخ: فرخة حجم وسط حوالى ١٢٠٠ جم صافي

عصير الطماطم: ١:كوب عصير طماطم

الصلصة: 2 ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم

البصل: ١:كوب ماء بصل

بهارات الشوي: ٢ ملعقة كبيرة من بهارات الشوي

الملح: ١:ملعقة كبيرة ملح

الفلفل الاسود: ١:ملعقة كبيرة فلفل أسود

الكمون: ١ ملعقة صغيرة كمون

الزنجبيل: ١ ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

الزعتر: ١ ملعقة كبيرة زعتر

الكزبرة الناشفة: ١:ملعقة كبيرة كزبرة ناشفه

الصويا صوص: ١ معلقة من الصويا صوص

الزيت: 2 ملعقة صغيرة من زيت الذرة

الثوم: 4 فصوص ثوم كبيرة

الزبادي: ١ كوب زبادي

الخل: 2 ملعقة كبيرة خل

خطوات تحضير الفراخ المشوية

الخطوة الأولى:

في الخلاط أو الكبة يتم وضع الطماطم مع البصل، و. الزبادي، والثوم ويخلطوا جيدًا للحصول على خليط مثل المعجون.

الخطوة الثانية:

يتم وضع الخليط في وعاء، يضاف إليه الخل، الزيت ويقلب جيدًا ثم تضاف إليه قطع الدجاج ويقلب.

الخطوة الثالثة:

يتم تتبيل الفراخ في هذه الخلطة مدة لا تقل عن 6 ساعات داخل الثلاجة.

الخطوة الرابعة:

يتم وضع الفراخ في طاسة ساخنه أو شواية لمجرد اعطائها صدمة حرارية.

الخطوة الخامسة:

توضع الفراخ فى صينية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ويكون ساخن مسبقا.

الخطوة السادسة:

مجرد أن يتم خروج الصينية من الفرن يتم وضع الدجاج في صينية ويوضع بينهم ورق القصدير بداخلها فحم وعليها نقطة من الزيت لاعطاء نكهة الشوي.