الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

منوعات

أفكار لإفطار رمضان.. طريقة عمل كبسة الدجاج بطريقة سهلة ولذيذة

كبسة الدجاج
كبسة الدجاج

مع اقتراب رمضان 2024 تبحث السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال الشهر الكريم من بينها طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

أفكار إفطار رمضان 2024


ونقدم في السطور التالية طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل، وهي واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024.

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تعرف على التفاصيل الكاملة.. طريقة عمل الكبسة باللحمة بأسهل طريقة

وتعتبر كبسة الدجاج من أكثر الاكلات التي يرغب الكثير منا تناولها بشكل مستمر، مما يدفع الكثير للبحث عن الطريقة الخاصة بها خاصة خلال فصل الشتاء يزداد رغبة لناس في تناول الكبسة بالدجاج.

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل كبسة الدجاج وذلك لتوضيح التفاصيل الكاملة عن كبسة الدجاج.

طريقة عمل كبسة الدجاج بطريقة سهلة ولذيذة

المقادير:
الدجاج: دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.
الأرز: 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.
بهارات الكبسة: ٢ ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.
الفلفل الأخضر: ١ ثمرة فلفل اخضر مفرومة.
الطماطم: ٢ ثمرة طماطم كبيرة مفرومة.
الملح: ١ ملعقة صغيرة من الملح.
فلفل أسود: ١ ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
البصل: ١ ثمرة بصل احمر مفرومة.
زيت زيتون.

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تحضير طريقة عمل كبسة الدجاج

الخطوة الأولى:
قومي بتشويح الدجاج في الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

الخطوة الثانية:
قومي بتشويح البصل ثم قومي بإضافة البهارات والملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع كمية من الماء ونعيد الدجاج ليكتمل النضج بشكل تام.

الخطوة الرابعة:
بعد نضج الدجاج قومي برفعه ثم قومي بإضافة الأرز في نفس الشوربة التي نضج بها الدجاج.

الخطوة الخامسة:
قومي بإضافة الطماطم المفرومة والفلفل المفروم ونترك الأرز ينضج معهم.

الخطوة السادسة:
قومي بوضع الدجاج في الفرن تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبي ثم تغرف الكبسة في سرفيس كبير الحجم وفوقها الدجاج وتقدم ساخنة.

الخطوة السابعة:
قومي بتقديم الكبسة بالدجاج مع السلطات مثل سلطة الحمص أو السلطة الخضراء.

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