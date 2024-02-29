بمقادير اقتصادية.. عمل البيتزا على طريقة فاطمة أبو حاتي

تهتم العديد من السيدات بالبحث عن طريقة عمل البيتزا على طريقة فاطمة أبو حاتي، حيث تُعتبر واحدة من أفضل الوصفات والطرق لعمل عجينة البيتزا، حيث تحاول الكثير من السيدات تقليد طعم ومذاق المطاعم الكبرى في صنع البيتزا، وفي هذا التقرير، سنقدم طريقة عمل البيتزا لفاطمة أبو حاتي، الشيفة المتخصصة في المعجنات والمشهورة.

طريقة تحضير بيتزا فاطمة أبو حاتي

وفيما يتعلق بطريقة عمل البيتزا بطريقة فاطمة أبو حاتي، يُفضل من قبل الكثير من الأطفال أن تكون البيتزا هشة وخفيفة، وأن يكون طعمها مشابهًا لتلك التي يقدمها محلات البيتزا الكبيرة. لذا سنقدم لكم أسرار نجاح تحضير البيتزا والتي تتمثل في:

- اختبار فعالية الخميرة.

- مواصلة عملية العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق للحصول على النتيجة المرغوبة.

- تحديد حجم البيتزا بناءً على حجم الصينية التي سيتم خبزها فيها.

- التأكد من نضج أي حشوة قبل وضعها في البيتزا.

مقادير عمل البيتزا على طريقة فاطمة أبو حاتي

سنقدم لكم اليوم مقادير عمل البيتزا بوصفة فاطمة أبو حاتي، والتي تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد، ويمكن زيادة الكمية في حالة كان أفراد الأسرة أكثر من ذلك. يجب ملاحظة أن فترة تجهيز العجينة تستغرق نحو ساعة حتى تتخمر العجينة وتصبح جاهزة للتزيين والتسوية. إليكم مقادير عمل البيتزا:

- 3 كوب من الدقيق الأبيض

- 3 معالق من لبن البودرة

- 3 معالق من الزبادي

- 3 معالق من المايونيز

- نصف ملعقة من الخميرة

- نصف ملعقة من السكر

- نصف ملعقة من بيكينج بودر

- ربع ملعقة صغيرة من الملح

- ربع كوب ماء دافئ للعجن

طريقة عمل صلصة البيتزا على طريقة فاطمة أبو حاتي

طريقة تحضير صلصة البيتزا تعد أمرًا مهمًا للحصول على طعم لذيذ ومميز للبيتزا. تتضمن طريقة تحضير صلصة البيتزا الخطوات التالية:

- اخلط 3 ملاعق من الصلصة مع 3 ملاعق من الكاتشب.

- أضف ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من البصل البودر وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

- قوم بخلط جميع المكونات جيدًا حتى تحصل على صلصة متجانسة.

بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على صلصة بيتزا لذيذة ومثالية لتحضير بيتزا شهية في المنزل.

طريقة تحضير عجينة البيتزا طريقة فاطمة أبو حاتي

طريقة تحضير عجينة البيتزا تأخذ وقتًا في التخمير يصل إلى ساعة، وفيما يلي خطوات تحضير عجينة البيتزا:

الخطوة الأولى: ضع الدقيق المنخول مع الخميرة والسكر والزعتر وأضف الماء تدريجيًا حتى يصبح العجين متجانس.

الخطوة الثانية: ضع العجين في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها واتركها لمدة ساعة.

الخطوة الثالثة: أضف البيكنج بودر واللبن البودرة والزبادي والمايونيز إلى العجينة، ثم اتركها في مكان دافئ مرة أخرى لتتخمر.

الخطوة الرابعة: قسّم العجين إلى كرات بكمية تكفي 4 بيتزا حجم متوسط، ثم فردها على سطح مرشوش بالدقيق.

الخطوة الخامسة: قم بتحضير صلصة البيتزا عن طريق خلط الكاتشب مع الصلصة والبصل والثوم والزعتر جيدًا.

الخطوة السادسة: بعد فرد البيتزا، ضع طبقة من الصلصة ثم أضف الحشوات مثل الفلفل الرومي والبصل والطماطم والزيتون ومكس الجبن.

الخطوة السابعة: ضع البيتزا في صينية مدهونة بالزيت، ثم ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة واتركها حتى تنضج وتصبح لونها ذهبيًا.

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