أفكار إفطار رمضان 2024.. طريقة عمل كبدة الفراخ والقوانص في المنزل

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من بينها طريقة عمل الكبد والقوانص بالفلفل الألوان والثوم في المنزل.

أفكار إفطار رمضان 2024

ونقدم في السطور التالية طريقة عمل الكبد والقوانص في المنزل، وهى واحدة من أبرز الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل كبدة الفراخ بالفلفل الألوان

المقادير:

كبدة الفراخ: مقدار نصف كيلو من كبدة الفراخ.

البصل: 1 ثمرة بصل كبيرة.

الفلفل: 2 ثمرة من الفلفل الألوان.

الطماطم: ربع كيلو طماطم صغيرة الحجم.

فلفل أخضر: 2 ثمرة فلفل اخضر.

ملح: ربع ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

الشطة: أقل من ربع ملعقة صغيرة شطة بودر.

زنجبيل بودرة: ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

بصل بودرة: نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ثوم بودرة: نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة تحضير كبدة الفراخ بالفلفل الألوان

الخطوة الأولى:

قومي بتقطيع الطماطم والفلفل إلى شرائح رفيعة.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت وشوحي بها الطماطم والفلفل الألوان.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة الفلفل الحار والفلفل الأخضر، إليها وقلبي المكونات جيدًا معًا.

الخطوة الرابعة:

قومي بوضع الكبدة وقلبيها جيدا ونتبلها بالملح والفلفل الأسود، ونستمر في التقليب حتى تمام النضج.

الخطوة الخامسة:

تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كبدة الدجاج بالفلفل والثوم



الكبدة: نصف كيلو كبدة.

القوانص: نصف كيلو قوانص

الثوم: رأس ثوم مفرومة.

فلفل رومى: 1 ثمرة كبيرة.

فلفل أخضر: 2 ثمرة.

الخل: 1 ملعقة كبيرة.

كزبرة ناشفة: ربع ملعقة صغيرة.

كمون: ربع ملعقة صغيرة.

ملح: ربع ملعقة صغيرة.

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة.

الزبدة: 2 ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير كبدة الدجاج بالفلفل والثوم

الخطوة الأولى:

قومي بتشويح القوانص على النار مع بهارات دجاج ورشة قرفة وفلفل أسود وكزبرة وبصلة صغيرة، وعندما تغير لونها إلى البنى ضيفى لها الماء المغلى حتى يغطيها واتركيها تنضج تماما.

الخطوة الثانية:

في القليل من الزيت وملعقة واحدة زبدة قومي بتحمير الثوم حتى يأخذ اللون الأصفر الفاتح، وضيفي الكبدة بعد تقطيعها وقلبيها على نار عالية حتى يتغير لونها وتنزل الماء وتتشربه.

الخطوة الثالثة:

اخفضي النار، وضيفي لها القوانص ومقدار الخل ثم البهارات المذكورة، وزودي ملعقة صغيرة أخرى من الزبدة وقومي بتحمير الخليط كله.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الفلفل البارد والحار، وقلبي حتى يذبل، وارفعي كبدة الدجاج من على النار.

الخطوة الخامسة:

قدميها في ساندويتشات ساخنة مع الطحينة.