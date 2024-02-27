"الصحة العالمية" تنشر عن 10 فيروسات أخطر من فيروس كورونا

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن منظمة الصحة العالمية يفيد بأن هناك 10 أمراض فيروسية أخطر عشر مرات من فيروس كورونا بجميع متحوراته.

10 فيروسات أخطر من فيروس كورونا

وتصيب تلك الفيروسات العشرة أعضاء مختلفة في الجسم والبعض منها أعراضه الأولى صامتة ولا يمكن التعرف عليه إلا بعد تدهور حالة المريض المصاب به.

على الرغم من أن فيروس كورونا (COVID-19) شديد العدوى، إلا أن معدل الوفيات الناتج عنه منخفض نسبيًا مقارنة بهذه الفيروسات العشرة، من ماربورغ إلى حمى الضنك، هذه الفيروسات ليست مجرد أسماء، بل هي أعداء أقوياء تثير الخوف في جميع أنحاء العالم.

1. فيروس ماربورغ

أخطر الفيروسات هو فيروس ماربورغ، تم تسميته على اسم بلدة صغيرة وشاعرية تقع على نهر لاهن، لكن هذا لا علاقة له بالمرض نفسه فيروس ماربورغ هو فيروس الحمى النزفية، كما هو الحال مع الإيبولا، يسبب فيروس ماربورغ تشنجات ونزيفًا في الأغشية المخاطية والجلد والأعضاء، ويبلغ معدل الوفيات 90 ٪.

2. الإيبولا

هناك خمس سلالات من فيروس الإيبولا، سميت كل منها بأسماء بلدان ومناطق في أفريقيا: زائير، والسودان، وتاي فورست، وبونديبوجيو، وريستون، ويعد فيروس إيبولا زائير هو الأكثر فتكًا، حيث يصل معدل الوفيات إلى 90 ٪، وهي السلالة التي تنتشر حاليًا عبر غينيا وسيراليون وليبيريا وخارجها، ويقول العلماء إن الثعالب الطائرة ربما جلبت فيروس إيبولا زائير من الغابات والصحراء إلى المدن.

3. فيروس هانتا

يصف فيروس هانتا عدة أنواع من الفيروسات، تم تسميته على اسم نهر كان يعتقد لأول مرة أن الجنود الأمريكيين أصيبوا فيه بفيروس هانتا، خلال الحرب الكورية في عام 1950 وتشمل اعراضه الأمراض التى تصيب الرئة والحمى وايضا الفشل الكلوي.

4. فيروس أنفلونزا الطيور

تتسبب سلالات أنفلونزا الطيور المختلفة في حدوث حالة من الذعر بانتظام، وهو ما قد يكون مبررًا لأن معدل الوفيات يصل إلى 70 ٪، ولكن في الواقع فإن خطر الإصابة بسلالة H5N1 - وهي واحدة من أشهر السلالات - منخفض للغاية لا يمكن أن تصاب بالعدوى إلا من خلال الاتصال المباشر بالدواجن ويقال إن هذا يفسر سبب ظهور معظم الحالات في آسيا والدول العربية، حيث يعيش الناس غالبا بالقرب من الدجاج.

5. فيروس لاسا

ينتقل الفيروس عن طريق القوارض، حيث يمكن أن تكون الحالات متوطنة، مما يعني أن الفيروس يحدث في منطقة معينة، مثل غرب أفريقيا، ويمكن أن يتكرر هناك في أي وقت ويفترض العلماء أن 15 بالمئة من القوارض في غرب أفريقيا تحمل الفيروس.



6. فيروس جونين

يرتبط فيروس جونين بالحمى النزفية الأرجنتينية، ويعاني المصابون بالفيروس من التهاب الأنسجة والإنتان ونزيف الجلد، تكمن المشكلة في أن الأعراض قد تبدو شائعة جدًا لدرجة أنه نادرًا ما يتم اكتشاف المرض أو التعرف عليه في أول الإصابة به.

7. حمى القرم والكونغو

ينتقل فيروس حمى القرم والكونغو عن طريق القراد، وهو يشبه فيروسات الإيبولا وماربورغ في طريقة تقدمه وتطوره، خلال الأيام الأولى من الإصابة، يعاني المرضى من نزيف في الوجه والفم والبلعوم.

8. فيروس ماتشوبو

يرتبط فيروس ماتشوبو بالحمى النزفية البوليفية، المعروفة أيضًا باسم التيفوس الأسود، وتسبب العدوى ارتفاع في درجة الحرارة، يصاحبها نزيف حاد، ويتطور بشكل مشابه لفيروس جونين، ويمكن أن ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر، وغالبًا ما تحمله القوارض.

9. فيروس غابة كياسانور (KFD)

اكتشف العلماء فيروس غابة كياسانور (KFD) في الغابات على الساحل الجنوبي الغربي للهند عام 1955، وينتقل عن طريق القراد، لكن العلماء يقولون إنه من الصعب تحديد أي حامل له، ومن المفترض أن الفئران والطيور والخنازير يمكن أن تكون ناقلة له، ويعاني المصابون بالفيروس من ارتفاع في درجة الحرارة وصداع قوي وآلام في العضلات يمكن أن تسبب النزيف.

10. حمى الضنك

حمى الضنك تشكل تهديدا مستمرا، إذا كنت تخطط لقضاء عطلة في المناطق الاستوائية، فاحصل على معلومات حول حمى الضنك، حيث تصيب حمى الضنك، التي تنتقل عن طريق البعوض، ما بين 50 إلى 100 مليون شخص سنويا في وجهات العطلات الشهيرة مثل تايلاند والهند. من ولكنها مشكلة أكبر بالنسبة لملياري شخص يعيشون في مناطق مهددة بحمى الضنك اصلا.