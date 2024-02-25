الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حقيقة تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر وعجز الأمصال البيطرية

فيروس
فيروس

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددةً على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تمامًا ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

حقيقة وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية

كما نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء أيضا صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، مشددةً على توافر كل الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، حيث تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرةً إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع تسرب فيروس تنفسي جديد مصر عبر الوافدين

مواد متعلقة

العلمين الجديدة مفتاح "رأس الحكمة".. وتنفيذ مدينة راقية للأهالى خلال 6 شهور (خاص)

"الإسكان": غدًا.. بدء تسليم أراضى بيت الوطن والأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

"الإسكان"تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين بمختلف جهات الوزارة

" الإسكان ": جولات مكثفة لمسئولي مدن 6 أكتوبر وحدائق العاصمة والعاشر والسويس والمنيا الجديدة

رئيس الوزراء يُعقب على مداخلات الإعلاميين حول مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة

التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى "رأس الحكمة"

أراضي الساحل الشمالي قبلة عالمية للمستثمرين.. كيف نحجت الدولة في تحقيق ذلك؟

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صورًا من موقع حادث غرق "معدية عزبة ربيع" بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم