بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدأت مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والإعلاميين.

يوقع عقود الصفقة وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، ومحمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي موسع بحضور ما يقرب من 50 إعلاميًا ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وذلك لشرح تفاصيل الصفقة، في مسرح مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان “مصر والإمارات شركاء من أجل التنمية.. رأس الحكمة”.

كما يحضر المؤتمر، وزير الإسكان، ووزير العدل، ومحافظ البنك المركزي، ونقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وعدد كبير من رجال الأعمال إلى جانب كبار الإعلاميين.

بدء فعاليات مؤتمر رئيس الوزراء لتوقيع صفقة وعقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.