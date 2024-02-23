الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

مؤتمر توقيع صفقة
مؤتمر توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بحضور عدد من الوزراء والإعلاميين.

يعقب التوقيع على الصفقة الكبرى، عقد مؤتمر صحفي موسع بحضور ما يقرب من 50 إعلاميًا ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وذلك لشرح تفاصيل الصفقة، ويعقد في مسرح مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان "مصر والإمارات شركاء من أجل التنمية.. رأس الحكمة".

شراكة استثمارية مع كيانات كبرى

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى 

 

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وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

شراكة استثمارية مع كيانات كبرى توقيع صفقة شراكة استثمارية مصطفى مدبولى رأس الحكمة مصر والإمارات شركاء

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