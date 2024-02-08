خالد أبوبكر: صفقة رأس الحكمة محترمة.. تنمية عمرانية واستثمار كسبان

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، على بيان الحكومة حول وجود لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وأضاف خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إنه من الواضح أننا أمام شراكة وليس مجرد بيع، ومصر والإمارات هما متخذا القرار.

وأشار أبو بكر، إلى أن التفاصيل كثيرًا ما تكون معقدة، والأمر يتطلب الهدوء لحين انتهاء هذه الصفقة المحترمة جدًا، مشددًا على أن: "حدوث التنمية العمرانية مكسب.. والمستثمر كسبان وكسبان وكسبان".

وكشف خالد أبوبكر، عن أنه وفقًا لـ"بلومبرج"، فإن الحكومة المصرية قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، وهذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية.

وواصل الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر "نتمنى التوفيق في المفاوضات الجارية في مفاوضات رأس الحكمة.. وفيه كلام كبير.. ولكن بعض التصريحات لبعض الوزراء تفسد العملية".