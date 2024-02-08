أحمد بلبولة لـ"الشاهد": لابد أن يكون التعليم قبل الجامعى واحد وأن يعود دور الدولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن المشهد الشعري في مصر ليس منفصلًا عن المشهد الشعري في العالم العربي، وليس منفصلًا أيضًا عن المشهد الفكري.

وأضاف بلبولة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": لابد أن يكون التعليم قبل الجامعي واحد وأن يعود دور الدولة.

وتابع:"الإنسان البسيط الذي لم يلقي حظ كبير من التعليم عندما تناقشه في أعقد المسائل تجده لديه حلول، والحضارة هنا ترفده، ونحن لا نريد أن نقطع الطريق علي الحضارة، ولكن نريد أن يعود التعليم مره أخري للدولة بشكل كامل، وأعلم أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفه، وإلى ميزانية ضخمة جدًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.