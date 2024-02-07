مصطفى العمار: دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبى غير رسمية

علّق مصطفى العمار، خبير الأمن الدولي، على تأثير مجموعة بريكس على الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، وخاصة بريطانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي غير رسمية.

وأضاف أن ألمانيا تدفع الفاتورة الاقتصادية الأكبر في دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هناك تيار اليمين يطرح فكرة انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هناك 3 أحزاب في إدارة الحكم في ألمانيا كلها تريد حلًا للأزمات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن ألمانيا تستفيد من سياسات الاتحاد الأوروبي بحوالي 270 مليار يورو، وبالتالي خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تخسر العديد من الشركات والمؤسسات.