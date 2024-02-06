الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسرائيل ترفض دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

شاحنات
شاحنات

أفاد محمد شاهين، مراسل برنامج "في مساء مع قصواء"، أن مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تتراكم أمام معبر رفح الحدودي، في انتظار السماح لها بالمرور في الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأوضح شاهين، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "cbc" أن 9 شاحنات من بين 270 شاحنة دخلت القطاع يوم الأحد الماضي، عادت إلى الجانب المصري دون تفريغ حمولتها، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية لها.

ونقل شاهين، عن بعض السائقين قولهم إن الشاحنات التي رفضها جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تضم ملابس للأطفال وأدوات للمنزل والطهي، مما يظهر حجم الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

في مساء مع قصواء الشاحنات مساعدات إنسانية غزة قطاع غزة معبر رفح قصواء الخلالي شاحنة اسرائيلية الاحتلال الشعب الفلسطيني السائقين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس