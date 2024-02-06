إسرائيل ترفض دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

أفاد محمد شاهين، مراسل برنامج "في مساء مع قصواء"، أن مئات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تتراكم أمام معبر رفح الحدودي، في انتظار السماح لها بالمرور في الساعة السادسة من صباح اليوم.

وأوضح شاهين، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "cbc" أن 9 شاحنات من بين 270 شاحنة دخلت القطاع يوم الأحد الماضي، عادت إلى الجانب المصري دون تفريغ حمولتها، بسبب رفض السلطات الإسرائيلية لها.

ونقل شاهين، عن بعض السائقين قولهم إن الشاحنات التي رفضها جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تضم ملابس للأطفال وأدوات للمنزل والطهي، مما يظهر حجم الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.