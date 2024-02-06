الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

جمال علام
جمال علام

أبدت الإعلامية قصواء الخلالي، سعادتها عن خبر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مديرًا للمنتخب، وتواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، للتعليق على هذا الأمر.

وأوضح علام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة cbc، أنه تم بالاتفاق في اجتماع مجلس الإدارة برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل، وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول.

وأضاف، أن الاتحاد عقد جلسات عدة مع وزير الشباب والرياضة في الفترة الماضية، لمناقشة كافة المستجدات الخاصة بالمنتخب الوطني واختيار المجموعة التي ستقود المسيرة الفنية لمنتخب مصر في الفترة القادمة، واتفق الجميع على أن هذه المرحلة تتطلب مديرًا فنيًا وطنيًا، وتم اختيار حسام حسن بناءً على سيرته الذاتية الكبيرة في التدريب.

وواصل: "عقدنا كمجلس إدارة اتحاد الكرة عددًا من الجلسات لبحث إخفاق المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية واتخاذ القرارات المناسبة، ونؤكد أن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء بإجماع مجلس اتحاد الكرة، وثقتنا غير المحدودة في المدرب الوطني".

وأكد أن حسام حسن هو المسئول الأول والأخير عن اختيار الجهاز المعاون له في المنتخب الوطني، ويتم التجهيز الآن لخوض كأس الأمم الإفريقية 2025، وستتم استعادة تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ثقته في قدرات حسام حسن على قيادة منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026.

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عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

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