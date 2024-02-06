الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالأرقام.. ماذا قدم حسام حسن في مسيرته التدريبية؟

حسام حسن
حسام حسن

يستعد حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، لتدريب المنتخب الوطني بعد تعيينه رسميًا من قبل اتحاد الكرة.

وأشار الاتحاد، في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى تعيين حسام حسن بعد اجتماع طارئ أقيم مساء اليوم الثلاثاء. 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، كما لم يتم الإعلان حتى الآن، عن الجهاز المعاون.

وكان الاتحاد المصري فسخ تعاقده مع روي فيتوريا الذي كان ممتدا حتى صيف 2026 بعد الخروج من دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

بالأرقام.. ماذا قدم حسام حسن في مسيرته التدريبية؟

قاد حسام حسن 9 أندية بجانب منتخب الأردن وذلك منذ بداية مسيرته التدريبية في عام 2007.

محطات حسام حسن التدريبية جاءت كالآتي، المصري البورسعيدي.. المصرية للاتصالات.. سموحة.. الاتحاد السكندري.. الإسماعيلي.. بيراميدز.. المقاصة.. الزمالك وفيوتشر".

أرقامه: 421 مباراة حقق 176 انتصارًا، 141 تعادلًا، وتلقى 104 هزائم. 

سجل لاعبوه تحت قيادته 589 هدفًا، واستقبلت الشباك 460 هدفًا. 

لم يحقق أي بطولات في مسيرته التي امتدت لمدة 16 عامًا.

ولم يقُد العميد فريق فيوتشر في أي لقاء منذ توليه المسؤولية قبل عدة أيام.

 طريقة لعبه المفضلة: 4-4-2.

إقالة "فيتوريا"

وقرر اتحاد الكرة إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عقب الإخفاق الإفريقي للمنتخب في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتوديع الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وخاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة، ولم يحقق فوزًا وحيدًا في الـ4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ7 أهداف خلال البطولة.

حسام حسن منتخب مصر المنتخب الوطني الأردن الاتحاد المصري

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