رسميًا.. حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطنى

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق مودرن فيوتشر، فى منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الذى تمت إقالته على خلفية خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة أمم افريقيا، عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات من جانب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع حسام حسن، وكذلك مع مسئولى الجبلاية بشأن تقريب وجهات النظر، لإنهاء الاتفاق وبدء مهمة العميد مع الفراعنة.

وكان مجلس الجبلاية قد قرر التراجع عن تعيين مدرب فني أجنبي وتعيين مدرب وطني، وهذا ما أكده علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك مدربين مصريين لديهم القدرة على تدريب المنتخب الوطني، وأكد أنه سيعقد جلسة اليوم مع مجلس الجبلاية لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب.

وقرر اتحاد الكرة إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عقب الإخفاق الإفريقي للمنتخب في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتوديع الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وخاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا في الـ 4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ 7 أهداف خلال البطولة.

واعتذر محمد يوسف نجم الأهلى السابق عن تولى مهام منصبه الجديد فى منتخب مصر الأول بعد ساعات قليلة من اقتراب حسام حسن من تولى مهمة قيادة الفراعنة.

وجاء اعتذار محمد يوسف عن استكمال المهمة، بسبب إصرار حسام حسن على تعيين طارق سليمان كمدرب عام فى جهازه المعاون، وهو ما يصعب من تواجد يوسف فى نفس المنصب.