الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطنى

حسام حسن
حسام حسن

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق مودرن فيوتشر، فى منصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى الذى تمت إقالته على خلفية خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة أمم افريقيا، عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات من جانب أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع حسام حسن، وكذلك مع مسئولى الجبلاية بشأن تقريب وجهات النظر، لإنهاء الاتفاق وبدء مهمة العميد مع الفراعنة.

وكان مجلس الجبلاية قد قرر التراجع عن تعيين مدرب فني أجنبي وتعيين مدرب وطني، وهذا ما أكده علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك مدربين مصريين لديهم القدرة على تدريب المنتخب الوطني، وأكد أنه سيعقد جلسة اليوم مع مجلس الجبلاية لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب. 

وقرر اتحاد الكرة إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عقب الإخفاق الإفريقي للمنتخب في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتوديع الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وخاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا في الـ 4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ 7 أهداف خلال البطولة.

واعتذر محمد يوسف نجم الأهلى السابق عن تولى مهام منصبه الجديد فى منتخب مصر الأول بعد ساعات قليلة من اقتراب حسام حسن من تولى مهمة قيادة الفراعنة.

وجاء اعتذار محمد يوسف عن استكمال المهمة، بسبب إصرار حسام حسن على تعيين طارق سليمان كمدرب عام فى جهازه المعاون، وهو ما يصعب من تواجد يوسف فى نفس المنصب.

منتخب مصر حسام حسن 50 عام علي رحيل العميد الفراعنة مدرب الفراعنة فيتوريا

مواد متعلقة

بعد اقتراب حسام حسن من تدريب المنتخب.. تفاصيل رسالة صلاح لـ"فيتوريا"

تفاصيل تقرير فيتوريا عن مشاركة منتخب مصر فى أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس