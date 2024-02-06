الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد اقتراب حسام حسن من تدريب المنتخب.. تفاصيل رسالة صلاح لـ"فيتوريا"

محمد صلاح وفيتوريا
محمد صلاح وفيتوريا

وجه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة لروي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعد إقالته.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا من منصب المدير الفني للمنتخب المصري، يوم الأحد الماضي، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بركلات الترجيح، خاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا في الـ 4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ 7 أهداف خلال البطولة.

رسالة محمد صلاح لفيتوريا بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

ونشر صلاح صورة له مع فيتوريا، وكتب: "شكرًا لك على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في مستقبلك".

وبات حسام حسن، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على بعد خطوات قليلة من تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفًا لروي فيتوريا.

وكان من المقرر أن يدرس مسئولو الجبلاية عددًا من السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لخلافة فيتوريا من أجل بدء التفاوض مع أحدهم لتولي المنصب.

ويسعى مسئولو الجبلاية لغلق ملف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، إذ يرتبط بالمشاركة في دورة ودية دولية في الإمارات منتصف شهر مارس المقبل رفقة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلندا، والتي يشارك فيها المنتخب للاستعداد لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل.  

وكان الفرنسي هيرفي رينارد أبرز الأسماء الأجنبية المطروحة على طاولة مفاوضات الاتحاد المصري لخلافة روي فيتوريا، بجانب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب.

محمد صلاح المنتخب الوطني ليفربول روي فيتوريا كأس الأمم الأفريقية

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