الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على تعيين حسام حسن لقيادة المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على تعيين حسام حسن المدير الفني لمودرن فيوتشر مدربا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يتراجع ويقرر تعيين مدير فني وطني للمنتخب 

وكان مجلس الجبلاية قد قرر التراجع عن تعيين مدرب فني أجنبي وتعيين مدرب وطني، وهذا ما أكده علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن هناك مدربين مصريين لديهم القدرة على تدريب المنتخب الوطني، وأكد أنه سيعقد جلسة اليوم مع مجلس الجبلاية لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب. 

وقرر اتحاد الكرة إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عقب الإخفاق الإفريقي للمنتخب في بطولة إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتوديع الفراعنة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وخاصة بعد الأداء السيئ الذي ظهر به المنتخب في البطولة ولم يحقق فوزا وحيدا في الـ 4 مباريات التي خاضها في البطولة بالتعادل في ثلاث مباريات في دورالمجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، والخسارة من الكونغو واهتزت شباك المنتخب بـ 7 أهداف خلال البطولة.

وأعلن مجلس الجبلاية في اجتماعه الأخيرتوجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وبحث السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب قبل أن يتراجع اتحاد الكرة ويقرر تعيين مدير فني وطني، وتم تعيين محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي مدربا عاما للمنتخب.

وخلال الأيام الماضية فاوض اتحاد الكرة عددا من المدربين الأجانب منهم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لحالي لمنتخب فرنسا للسيدات بالإضافة إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب ولكن توقفت المفاوضات بعد الاستقرار على مدرب وطني رغم موافقة رينارد وكيروش على تدريب المنتخب إلا أن رينارد طلب من اتحاد الكرة توليه المسؤولية بشكل رسمي بعد انتهاء الأولمبياد لارتباطه بعقد مع منتخب فرنسا للسيدات الذي يشارك في أولمبياد باريس 2024.

حسام حسن مجلس إدارة اتحاد الكرة مجلس الجبلاية علاء نبيل كوت ديفوار هيرفي رينارد

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