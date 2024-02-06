وزيرة الثقافة تودع معرض الكتاب بكلمات مؤثرة مع "قصواء الخلالى" (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب هذا العام فاق كل التوقعات، وكانت البداية بموافقة حضور 70 دولة لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب.

ووجهت الكيلاني، خلال حديثها مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc، رسالة ختامية للدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة: هذا الزخم من المشاركة مع مختلف دول العالم جعلنا ننفتح على ثقافات مختلفة نتواصل معها لأول مرة، ودولة النرويج بشكل خاص كان لها اهتمام بأدب الطفل، ويذكر أن معرض الكتاب هذا العام خصص 4 صالات لفنون وأدب الطفل، فضلا عن الفعاليات الفنية والثقافية الخاصة بالطفل.

واستكملت: "شهد معرض الكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية التي استحدثت لأول مرة، مثل مؤتمر اليوم الواحد، كما تم تخصيص يوم كامل للتراث والثقافة الفلسطينية، ودائما ما نهتم بتوفير جناح خاص لدولة فلسطين، وهذا العام شهد اهتماما كبيرا بهذا الجناح الفلسطيني بشكل خاص".