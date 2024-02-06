الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة تودع معرض الكتاب بكلمات مؤثرة مع "قصواء الخلالى" (فيديو)

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب هذا العام فاق كل التوقعات، وكانت البداية بموافقة حضور 70 دولة لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب.

ووجهت الكيلاني، خلال حديثها مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc، رسالة ختامية للدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلة: هذا الزخم من المشاركة مع مختلف دول العالم جعلنا ننفتح على ثقافات مختلفة نتواصل معها لأول مرة، ودولة النرويج بشكل خاص كان لها اهتمام بأدب الطفل، ويذكر أن معرض الكتاب هذا العام خصص 4 صالات لفنون وأدب الطفل، فضلا عن الفعاليات الفنية والثقافية الخاصة بالطفل.

واستكملت: "شهد معرض الكتاب مجموعة من الفعاليات الثقافية التي استحدثت لأول مرة، مثل مؤتمر اليوم الواحد، كما تم تخصيص يوم كامل للتراث والثقافة الفلسطينية، ودائما ما نهتم بتوفير جناح خاص لدولة فلسطين، وهذا العام شهد اهتماما كبيرا بهذا الجناح الفلسطيني بشكل خاص".

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء معرض الكتاب أدب الطفل الجناح الفلسطيني فلسطين مؤتمر اليوم الواحد الثقافة معرض القاهرة الدولى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس