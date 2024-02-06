الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عابد: الضربات الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت فى تراجع أسعار بعض السلع

الدكتور محمد عابد
الدكتور محمد عابد

قال الدكتور محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولى بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إن ضربات الأجهزة الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت في تراجع أسعار بعض السلع، وإحداث تحسنات في السوق بشكل عام.

وأضاف عابد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة cbc، أن الدولة المصرية تحتاج إلى دور أكبر في السيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر بين 8 و 10 مليارات دولار.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولى أنه سيكون هناك تحسن في الاستثمارات المتدفقة إلى مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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