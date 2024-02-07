الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود مسلم: السلام هو الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية والإسرائيلية

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية والإسرائيلية هو السلام الشامل العادل، الذي يقوم على حل الدولتين، والذي يحظى بتأييد من أمريكا وأوروبا وبعض الدول الأخرى.

وقال مسلم، في حديث لقناة «العربية الحدث»، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 120 يوما، لم تحقق أي من أهدافها العسكرية أو السياسية، بل أدت إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني مدني، معظمهم نساء وأطفال، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية في القطاع.

وأشار مسلم إلى أن هذه الحرب وضعت أمريكا والمجتمع الدولي في موقف صعب، وأنه يجب عليهم الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أن الأمن لا يمكن أن تحققه القوة أو التكنولوجيا، بل السلام والعدالة والحقوق.

وأوضح مسلم أن ما حدث في 7 أكتوبر، عندما تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق القبة الحديدية وإصابة عدة أهداف إسرائيلية، كان صدمة لإسرائيل ودليلا على فشل نظريتها الأمنية، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أو ينهزم، وأنه يستحق الحرية والكرامة والسيادة على أرضه.

7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية مجلس الشيوخ الثقافة السياحة والآثار محمود مسلم أمريكا وأوروبا إسرائيل غزة أمريكا

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