هانى سميح يكشف لـ"إذاعة القاهرة الكبرى" كيف وثق جرائم الاحتلال الإسرائيلى عبر صفحات الدستور

كشف الكاتب الصحفي هاني سميح عن كواليس التحقيقات والملفات التي نفذها مؤخرًا بجريدة "الدستور"، حول الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح سميح، خلال لقائه ببرنامج "مساء الخير يا قاهرة"، الذي تقدمه الإذاعية أميرة سليمان، عبر إذاعة القاهرة الكبرى، أنه وثق العديد من جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأشهر القليلة الماضية، ومنها استخدام أسلحة ممنوعة دوليًا، واعتقال وتعذيب الأطباء والنساء والأطفال، وذلك في تحقيق نُشر بعنوان "مقابر حية"، وأيضًا قصف المستشفيات والمؤسسات الحيوية في القطاع، بالإضافة إلى الاتجار بجثامين الشهداء في أكبر بنك جلود أنشأته إسرائيل حول العالم.

وأشار سميح إلى توسع الاحتلال الإسرائيلي في مختلف دول الغرب، حيث إن العدوان على الفلسطينيين لا يقتصر على غزة والضفة الغربية فقط، بل هناك العديد من الفلسطينيين الذين واجهوا القتل والتعذيب والفصل من العمل أو الدراسة بالدول الغربية مثل أوروبا وأمريكا، وذلك ما وثقه الزميل في ملف نُشر بعنوان: "أكذوبة الغرب الحر".