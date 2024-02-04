إيمان عبد الغني: " كنت باخد مصروفي اشتري بيه شرايط أم كلثوم"

قالت المطربة ريهام عبد الحكيم، أن والدتها هي التي كانت سبب في شهرتي بالغناء، حيث أصطحبتني لدار الاوبرا ومن هنا بدء مشوار الغناء، وبعد ذلك مسلسل "أم كلثوم"، والذي كان نقلة كبيرة لي في مجال الفن.

وأضافت "عبد الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية dmc، أن كل أغاني أم كلثوم، من الروائع التي لا يختلف عليها أحد.

من جانبها قالت المطربة إيمان عبد الغني، أنها وهي صغيرة كانت عاشقة للراحلة أم كلثوم قائلة:" كنت باخد مصروفي وأنا طفلة اشتري بيه شرايط أم كلثوم".

ونوهت، أن منذ صغر سنها، وهي تعشق أغاني السيدة أم كلثوم، بسبب صوتها الفريد الذي لا يختلف عليه أحد، ولم نجد حتى وقتنا هذا صوت مثيل.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.