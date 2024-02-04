الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الفلسطينى: عدم اقتطاع أى شبر من أرض غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

محمود عباس
محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقائه المبعوث الأممي لعملية السلام ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة عدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد "عباس"، ضرورة تكاتف الجهود لمنع تهجير أي فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأرسل الرئيس الفلسطيني رسالة لأنطونيو جوتيريش، على أهمية التركيز على حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وأشار محمود عباس إلى ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس الفلسطيني غزة ارض غزة المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية

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