الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار البنك الدولى السابق: "بوابة الاستثمار الأجنبى" خطوة جيدة وذكية

dmc
dmc

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، إن إطلاق وزارة الإسكان "بوابة الاستثمار الأجنبي" خطوة جيدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة الفرص للكثير من المستثمرين.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن البوابة تتيح للمستثمرين الاستعلام أو طلب توفير فرصة استثمارية لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة بالدولار تحويلًا من الخارج.

ونوه مستشار البنك الدولي السابق بأن الرؤية الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لزيادة الاستثمار في مصر، حيث تعتبر مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي في إفريقيا، والثانية عربيًا.

وتابع: إن مجال الإسكان من المجالات التي تجذب الاستثمار الأجنبي، حيث إن ربط المدن الجديدة بالاستثمار من الأفكار الذكية التي تحسب للدولة المصرية.

مستشار البنك الدولي السابق بوابة الاستثمار الأجنبي DMC الدكتور عمرو صالح البنك الدولي

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