الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير طاقة: ننتظر ثورة كبيرة فى إنتاج المفاعلات النووية للاتجاه نحو الطاقة النظيفة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

قال الدكتور عمار الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إنه بعد مؤتمر المناخ الأخير، برزت الحاجة إلى ضرورة تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم، وبالتالي ننتظر ثورة كبيرة في إنتاج المفاعلات النووية للاتجاه نحو الطاقة النظيفة، للوصول لصفر من الانبعاث الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قُرب" للإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يحتاج ثلاثة أضعاف المحطات النووية الموجودة بالفعل في العالم، والتي تغطي 10% فقط من الطاقة.

ونوه مستشار الطاقة الدولي، بأن الطاقة المتجددة وحدها متذبذبة، ولذلك فالطاقة النووية جزء من الحل النظيف، من أجل تأمين وجود طاقة بشكل مستدام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خبير طاقة المفاعلات النووية الطاقة النظيفة الدكتور عمار الشوبكي عن قرب القاهرة الإخبارية

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