السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أمريكى سابق: ما حدث فى 7 أكتوبر لن يتكرر وإسرائيل لم تفشل فى تحقيق أهدافها

هينو كلينك
هينو كلينك

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن إسرائيل لا تطلق سراح المحتجزين، بالشكل الذي تريده حركة حماس، كما أن جيش الاحتلال سيواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل تدمير حماس.

وأضاف "كلينك"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال سيدمر كل البنية التحتية لحركة حماس.

ونوه بأنه سيكون وقف إطلاق نار مؤقتًا، وفقًا للمعطيات الأخيرة والجهود الدولية، مؤكدًا أن حماس لن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين، حيث إنها ورقة الضغط الوحيدة لديها.

وتابع أن إسرائيل لن تعتمد فقط على نوع واحد من القتال، بل ستتنوع بشكل كبير الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أي فرد في إسرائيل لن يسمح بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

متخصصة بالشأن الإسرائيلى: أول مرة يواجه فيها جنود الاحتلال حربًا من المسافة صفر

مراسلة "القاهرة الإخبارية": العراق سيتقدم بمذكرة لمجلس الأمن بسبب هجمات الولايات المتحدة

خبير بالشأن الإسرائيلى: أمريكا لا تريد وقف الصراع لحماية إسرائيل

هل سيعترف بايدن بالدولة الفلسطينية؟.. خبير سياسى يجيب

حبيبة أبو طالب "معجونة بالرسم".. تحلم بالعالمية ومقابلة وزيرة الثقافة

مستشار الحكومة السورية: الولايات المتحدة لا تريد استقرار دمشق وقواتها تسرق ثرواتنا

خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية": حزب الله لا يريد الدخول فى حرب مفتوحة مع إسرائيل

خبير عسكرى: نتنياهو يجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة بالشرق الأوسط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»