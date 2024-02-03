مسئول أمريكى سابق: ما حدث فى 7 أكتوبر لن يتكرر وإسرائيل لم تفشل فى تحقيق أهدافها

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن إسرائيل لا تطلق سراح المحتجزين، بالشكل الذي تريده حركة حماس، كما أن جيش الاحتلال سيواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل تدمير حماس.

وأضاف "كلينك"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال سيدمر كل البنية التحتية لحركة حماس.

ونوه بأنه سيكون وقف إطلاق نار مؤقتًا، وفقًا للمعطيات الأخيرة والجهود الدولية، مؤكدًا أن حماس لن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين، حيث إنها ورقة الضغط الوحيدة لديها.

وتابع أن إسرائيل لن تعتمد فقط على نوع واحد من القتال، بل ستتنوع بشكل كبير الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أي فرد في إسرائيل لن يسمح بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.