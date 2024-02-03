خبير عسكرى: نتنياهو يجر الولايات المتحدة لحرب كبيرة بالشرق الأوسط

قال اللواء محمد المصري، الخبير العسكري، إنه في اليوم العشرين بعد المائة ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرا على مناطق قطاع غزة، بمباركة الإدارة الأمريكية والدول الغربية.

وأضاف "المصري"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوسع في الحرب بالمنطقة حدث بموافقة الإدارة الأمريكية، الأمر الذي قد يدفع لخروج الوضع عن السيطرة.

وتابع: إن اتساع رقعة الحرب في المنطقة يشكل الكثير من الأعباء على العديد من شعوب المنطقة، بسبب الخطر الذي يهدد القواعد العسكرية في الكثير من الدول، ولعل أكبر دليل هجمات الولايات المتحدة على سوريا والعراق في الأيام الماضية.

وأردف: إن الولايات المتحدة مرتبطة بالأحداث في الشرق الأوسط، فضلًا عن دورها الفعال في العدوان على الشعب الغزاوي في القطاع المنكوب، حيث يسعى بنيامين نتنياهو لجر أمريكا لحرب في الشرق الأوسط.

وأشار الخبير العسكري إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل مجددًا، هي محاولة لتهدئة حدة الصراع، لحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى خدمة مصالح أمريكا التي على مشارف الانتخابات الرئاسية.