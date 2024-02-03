إسرائيل تقصف مناطق فى الجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ليلة أمس على لبنان كانت من أصعب الليالي، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في الجنوب اللبناني.

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية” إلى أن قرية "بليدة" تعرضت لقصف عنيف من قبل القوات الإسرائيلية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحيتين من قوات حركة "أمل" بالجنوب اللبناني.

وفي المقابل أعلن حزب الله شن عدد من الهجمات تجاه مواقع عديدة للقوات العسكرية الإسرائيلية، ردًا على الهجمات التي تشنها الغارات الإسرائيلية.

وأضاف مراسل “القاهرة الإخبارية” أن مع تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، هناك أكثر من 90 ألف نازح من بلدات في الجنوب اللبناني، إلى مدينة صور والنبطية، فضلًا عن توجه البعض للعاصمة بيروت.