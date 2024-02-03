ردًا على هجمات دير الزور.. مسيرة وصواريخ تستهدف قواعد أمريكية فى سوريا

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حقلي "عمر والتنف" تعرضا لقصف صاروخي ومسيرة، وذلك ردًا على هجمات الولايات المتحدة أمس على دير الزور.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن منطقة مدينة الميادين تعرضت لاستهداف كبير وتدمير عدد من المباني السكنية، مؤكدًا أن البيانات السورية العسكرية أعلنت أن الولايات المتحدة هي المسئولة عن كل التدمير الذي أصيب بمدينة الزور أمس.

ونوه إلى أن حقول النفط ومناطق شرق الفرات تكتظ بالقواعد العسكرية، وبالتالي فالكثير من الاستهدافات قد يتسبب في كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة.

وأضاف "هملو" أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وحقول النفط تعمل بوتيرة أقل من المعتاد، بسبب كثرة استهداف هذه المناطق التي يسيطر عليها عدد من القوات العسكرية الأمريكية.