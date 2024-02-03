السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردًا على هجمات دير الزور.. مسيرة وصواريخ تستهدف قواعد أمريكية فى سوريا

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حقلي "عمر والتنف" تعرضا لقصف صاروخي ومسيرة، وذلك ردًا على هجمات الولايات المتحدة أمس على دير الزور.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن منطقة مدينة الميادين تعرضت لاستهداف كبير وتدمير عدد من المباني السكنية، مؤكدًا أن البيانات السورية العسكرية أعلنت أن الولايات المتحدة هي المسئولة عن كل التدمير الذي أصيب بمدينة الزور أمس.

ونوه إلى أن حقول النفط ومناطق شرق الفرات تكتظ بالقواعد العسكرية، وبالتالي فالكثير من الاستهدافات قد يتسبب في كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة.

وأضاف "هملو" أنه منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى وحقول النفط تعمل بوتيرة أقل من المعتاد، بسبب كثرة استهداف هذه المناطق التي يسيطر عليها عدد من القوات العسكرية الأمريكية.

سوريا قواعد أمريكية هجمات واشنطن القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

مواد متعلقة

محلل سياسى: إسرائيل تحاول بشتى الطرق تنفيذ مخطط التهجير ومصر حائط الصد لها

تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع بالمحافظات

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": لابد من ترسيخ قيمة "الاستغناء" عند المصريين

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": السادات بشر بالرخاء وخروج المصريين لكل مكان بحثًا عن الرزق

جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": اليسار وقع فريسة لتأويل الإخوان للدين

عصام العاروري: الشارع الإسرائيلي سينظم مظاهرة الإثنين المقبل لإغلاق مقرات الأونروا

ضياء رشوان: زيارة بلينكن لإسرائيل قد تهدف لهدنة وصفقة تبادل أسرى

ما هي منظمة "الأونروا" وماذا تقدم للأشقاء في فلسطين؟

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»