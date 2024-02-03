تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع بالمحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ بداية من الأسبوع الحالي، ستتحسن درجات الحرارة من خلال الارتفاع من درجة إلى درجتان بشكل تدريجي.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” والمُذاع على فضائية dmc، أن نشاط الرياح سيقل بشكل كبير الأمر الذي يساهم في تقليل نسب الأمطار.

وأضافت أن سطوع الشمس سيزيد بشكل كبير على مدار الأسبوع، ومن يوم الإثنين ستكون درجة الحرارة العظمي في القاهرة ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية ستعود في الظهور في الصباح الباكر على الطرق الزراعية ولكن بوتيرة أقل من الأسبوع الماضي.