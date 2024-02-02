الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": اليسار وقع فريسة لتأويل الإخوان للدين

الدكتور جودة عبدالخالق
الدكتور جودة عبدالخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن النص الديني والكتب السماوية، يحتمل التأويل، وبالتالي الخطأ الذي ارتكبه فصيل اليسار، هو أنه وقع فريسة لسردية الإخوان الإرهابية، من خلال التركيز على الطقوس بشكل كبير، بالإضافة إلى استدعاء النصوص التي تؤكد معنى "أنا ومن بعدي الطوفان".

وأضاف "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين الفئات الاجتماعية أو الطبقات منسية وموضوعة تحت عنوان البر والإحسان.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إلى أن اليسار ركز على فكرة الإخوان، في نفي الوطن واستبدالها بفكرة الأمة الإسلامية، حيث من الأفضل التعامل بشكل أوسع مع الفكرة.

ونوه “عبد الخالق” بأن فكرة النصوص والدين الإسلامي، تؤكد على فكرة العدالة الاجتماعية، وهذا ما وجدناه في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة.

وأردف أنه عند التعامل مع الجماهير التي يصعب عليها التميز بين المسلم والمتأسلم، قد تعاني من فكرة أنه عند نقض المتأسلمين ستتهم بمهاجمة الدين الإسلامي.

وتابع أن البعد الذي غاب، سطح الأمور كثيرًا، وأصبح يصب في خانة أن الإخوان كانوا أيام الرئيس عبد الناصر، والرئيس محمد حسني مبارك، يعانون من المظلومية، وبالتالي الناس تعاطفت مع هذا الجانب الذي يعاني من الظلم والاضطهاد على مدار السنوات.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

جودة عبدالخالق الإخوان الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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