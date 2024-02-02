الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: زيارة بلينكن لإسرائيل قد تهدف لهدنة وصفقة تبادل أسرى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل، لبحث آخر تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدصا أنها الزيارة السادسة منذ الأزمة الفلسطينية.

وأضاف "رشوان"، خلال تقديمه لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية ETC، أن الإدارة الامريكية، تحاول بشتى الطرق تخفيف حدة الصراع في المنطقة، خاصة مع اقتراب الإنتخابات الرئاسية الامريكية.

ونوه أن الزيارة قد تهدف لهدنة جديدة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، حيث يعي الوسطاء للسيطرة على الصراع الدائر، مشيرًا إلى أنه حتى وقتنا هذا لم يوافق أحد الطرفين على الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

وتابع أن رفح الفلسطينية تكتظ بالنازحين حيث ما يقارب من مليوني فلسطيني، يعيشون حالة صحية سيئة خاصة في ظل الطقس البارد والامطار.

وقد أعلن البيت الأبيض، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعود إلى الشرق الأوسط، حيث سيزور إسرائيل ودول المنطقة السبت المقبل.

ضياء رشوان بلينكن الازمة الفلسطينية الكاتب الصحفي ضياء رشوان مصر جديدة فضائية etc

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