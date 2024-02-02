الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: القوى الناعمة فى مصر مصدر إلهام للمنطقة دائمًا

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القوى الناعمة في مصر، مصدر إلهام للمنطقة دائمًا، مستشهدًا بدور الراحلة "أم كلثوم" في الثورات.

وأضاف "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، أن بعض المتطرفين حاولوا أثناء أحداث ثورة يناير 2011 تشويه صورة أم كلثوم.

ونوه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الفن من الأمور التي لا يمكن أن تسطو عليه، خاصة الفن المصري، حيث إننا شعب متعدد الثقافات.

وأشار إلى أنه في وجدان المصريين يوجد "الموشحات"، والذي تعتبر من علامات شهر رمضان، مضيفًا أن مصر دائمًا الاولي في كافة المجالات، حيث إن مصر تتمتع بـ"خلطة" من الفن والتدين والحرية التي تعتبر من مقومات الشخصية المصرية.

كرم جبر القوي الناعمة مصر مانشيت جابر القرموطي فضائية CBC

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