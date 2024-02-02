الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كرم جبر: ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط السلع

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولار يعتبر عامل الأمان الأول للاستثمارات الاقتصادية في العالم، وبالتالي أصبح سلاحا قويا في يد الدول الكبري.

وأشار "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع على فضائية CBC، إلى أن معظم الدول المتقدمة لديها ديون كبيرة نتيجة التضخم العالمي.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك سلعا كثيرة بها مكون دولاري، ولذلك الرقابة تعتبر من الأمور المهمة من أجل ضبط الأسعار، وإحداث التوازن بالسوق المصرية.

وأردف أنه لا بد من الضرب بيد من حديد للتجار غير الملتزمين بالأسعار التي تقرها الحكومة، مضيفًا أن أزمة الديون في مصر تحتاج إلى تخطيط جيد للوصول لحلها.

وطالب "جبر"، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل ضبط السلع، مؤكدًا أن من يلعب بـ"قوت المصريين"، لابد من أن يحاكم أمام الجميع حتى يكون عبرة.

كرم جبر الكاتب الصحفي كرم جبر مانشيت جابر القرموطي فضائية CBC

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