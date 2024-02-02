الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": أكثر من 3 ملايين زائر لمعرض الكتاب واليوم هو الأكثر إقبالًا

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنه بحلول اليوم التاسع لمعرض الكتاب فقد زار أكثر من 3 ملايين شخص معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونوه مراسل "إكسترا نيوز" بأن اليوم زاد عدد زوار المعرض بحكم أن اليوم عطلة أسبوعية، على الرغم من برودة الطقس في اليوم التاسع من معرض الكتاب، فاليوم هو الأكثر إقبالًا على مدار الأيام الماضية.

وأفاد بأن جناح الأزهر الشريف يحتفي بذوي الهمم من خلال الندوات واللقاءات وتنمية المهارات الخاصة لديهم، بالإضافة إلى التأكيد على دمجهم في المجتمع.

وتابع أن جناح الأزهر الشريف يسلط الضوء، خلال فعاليات اليوم التاسع من معرض الكتاب، على القضية الفلسطينية ودور المجتمع العربي والإسلامي تجاه الأزمة الفلسطينية.

اكسترا نيوز معرض الكتاب جناح الأزهر الشريف الأزهر الشريف

مواد متعلقة

محلل سياسي فلسطيني: الإدارة الإمريكية تشارك في ذبح الشعب الفلسطيني

تيار الاستقلال الفلسطينى: على الدول العربية الغنية تمويل "أونروا"

خبيرة أسواق الطاقة: التأخر فى اتخاذ القرارات يضر الاقتصاد العالمى ويزيد الأزمة

خبير اقتصادى: الاقتصاد العالمى يدفع فاتورة "الأزمات السياسية"

أستاذ إدارة أعمال: اتساع الحرب فى المنطقة أحد أسباب الأزمة الاقتصادية

باحث: إيران لا طاقة لها بالدخول فى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية تجري مناورة صاروخية وتتدرب على صورايخ "كروز"

وزير الأشغال الفلسطينى لـ"مساء dmc": الاحتلال دمّر المؤسسات الصحية والتعليمية والأثرية

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بلجيكا تستدعى السفير الإسرائيلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

شركة خالدة للبترول تعلن عن وظائف شاغرة في الشؤون الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟