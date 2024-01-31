باحث: إيران لا طاقة لها بالدخول فى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

قال بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إننا قد نصحو على هجمات من قبل الولايات المتحدة تجاه قوات وأذرع لإيران، من أجل امتصاص غضب الشارع الأمريكي.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات التي شُنت على قواعدها في المنطقة لا محالة، من أجل إعادة هيبتها مرة أخرى في المنطقة.

ونوه الباحث بمركز الأهرام للدراسات، بأن إيران لا طاقة لها بالدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة مع الغضب الشعبي ضد النظام في طهران.

وتابع، أن أي رد عنيف من قبل الولايات المتحدة قد يطل العديد من أزرع إيران في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تحاول تخفيف الرد الأمريكي تجاه القوات الموالية لها.