الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إيران لا طاقة لها بالدخول فى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

قال بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إننا قد نصحو على هجمات من قبل الولايات المتحدة تجاه قوات وأذرع لإيران، من أجل امتصاص غضب الشارع الأمريكي.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة سترد على الهجمات التي شُنت على قواعدها في المنطقة لا محالة، من أجل إعادة هيبتها مرة أخرى في المنطقة.

ونوه الباحث بمركز الأهرام للدراسات، بأن إيران لا طاقة لها بالدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة مع الغضب الشعبي ضد النظام في طهران.

وتابع، أن أي رد عنيف من قبل الولايات المتحدة قد يطل العديد من أزرع إيران في المنطقة، مشيرًا إلى أن إيران تحاول تخفيف الرد الأمريكي تجاه القوات الموالية لها.

إيران الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات مركز الاهرام للدراسات طهران

مواد متعلقة

كوريا الشمالية تجري مناورة صاروخية وتتدرب على صورايخ "كروز"

وزير الأشغال الفلسطينى لـ"مساء dmc": الاحتلال دمّر المؤسسات الصحية والتعليمية والأثرية

أسامة كمال: مشهد مقتل فلسطينيين فى مستشفى ابن سينا "جريمة حرب"

مساء DMC يبحث عن تاريخ "فِرق الموت" الإسرائيلية

المستكاوى: قمصان المنتخب لا تُناسب أجواء كوت ديفوار.. وأعضاء اتحاد الكرة "مبيشتغلوش"

خبير إدارة الأزمات: أوروبا تعانى من مديونية عالية وقياداتها تفتقد لحلول اقتصادية

"بروكسيل للبحوث": مظاهرات المزارعين في فرنسا تُستغل سياسيًا

الاتصالات: دخول مصر عصر صناعة الرقائق الإلكترونية "بات قريبًا"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. المغرب يودع كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى