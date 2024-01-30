الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير إدارة الأزمات: أوروبا تعانى من مديونية عالية وقياداتها تفتقد لحلول اقتصادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال د.عبد اللطيف درويش، خبير إدارة الأزمات إن الاقتصاد الأوروبي يعاني من مديونية عالية، وتصل في بعض الأحيان إلى 130 % منها فرنسا، وهناك مشكلة في موضوع الأسمدة التي كانت تستورد من روسيا.

وأضاف درويش، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي أن هناك خسارة للأسواق الروسية فكان التبادل التجاري معها يصل إلى 350 مليار يورو، أي مليار في اليوم، ومن ضمنها تصدير البضائع إلى روسيا على سبيل المثال اليونان، والتي تشهد إضرابا قويا للمزارعين، وأغلقوا الطرق، حيث كانت تصدر كل إنتاجها من الفراولة إلى روسيا، وبالتالي هناك خسارة للأسواق.

أشار إلى أن هناك ارتفاعا في تكاليف الطاقة، حيث تم رفع دعم الطاقة وتقديم التسهيلات والقروض للمزارعين توقفت، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي يعاني من أزمة، والقيادات الأوروبية ليس لديها حلول، وذهبوا للاصطدام ودفع تكاليف الحرب الأوكرانية وإغلاق الباب أمام التبادلات التجارية والزراعية والتكنولوجية مع روسيا مع عدم إيجاد بدائل.

مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الاقتصاد الأوروبي تكاليف الطاقة القيادات الأوروبية

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