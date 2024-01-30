الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قيادى بحماس: مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن قياديا بحماس أكد أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد، والمسألة متروكة لعملية التفاوض.

أشار القيادي بحركة حماس إلى أنّ مقترح باريس لوقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية"، لافتًا إلى أنّ عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد والمسألة متروكة لعملية التفاوض.

أوضح أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين وفيما تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندين، بينما تشمل المرحلة الثالثة تسليم الجثث، ووقف العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.

قيادي بحماس الجانب الفلسطينى المحتجزين حماس القاهرة الإخبارية

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