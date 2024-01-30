مراسل "القاهرة الإخبارية" بالسودان يتعرض للقصف أكثر من مرة خلال البث المباشر (فيديو)

تعرض عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان السودانية، للقصف في محيط المكان المتواجد فيه أكثر من مرة خلال مداخلته بجولة المراسلين.

وأفاد "الجندي"، بأن منذ قليل كان هناك قصف عنيف متبادل من قبل ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني سيطر على عدد من الأبنية في أم درمان.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش السوداني، يتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على مواقع خاصة لميليشيا الدعم السريع، الأمر الذي يسهم في تقليص حدود الدعم السريع في الكثير من المدن.

وأضاف "الجندي"، أن الجيش السوداني بات قريبًا من أم درمان، ومن المتوقع أن يحدث الاشتباك مع ميليشيا الدعم السريع في أي وقت، وخاصة بالأحياء الشمالية.