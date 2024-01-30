وزير الخارجية: على الدول الداعمة لـ"أونروا" التأني لعدم تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري الدور المهم الذي تضطلع به وكالة "أونروا" في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين والمأوى والمساعدات لسكان غزة.

وأضاف أنه يجب انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تقوم بها وكالة "أونروا" وأجهزتها، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويؤكد وزير الخارجية ضرورة استمرار المانحين الدوليين في تقديم الدعم اللازم لوكالة "الأونروا"، والتأني عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة.