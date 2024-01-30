الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت بشكل كبير البنية التحتية بجنين

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك العديد من الاقتحامات منذ الصباح، بمخيم جنين وطولكرم، حيث استمرت الاقتحامات لمدة 8 ساعات.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، دمرت بشكل كبير البنية التحتية بعدد من الأحياء بالضفة الغربية، فضلًا عن الاعتقالات بحق الشباب الفلسطيني.

ونوهت بأن مخيم جنين شهد عددا من الاشتباكات العنيفية بين المقاومة وعدد من جنود الاحتلال، خاصة بمخيم "نور شمس"، بالتزامن مع واقعة اغتيال 3 شبان فلسطينيين بمستشفى "ابن سينا" بالضفة الغربية.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية جنين الاحتلال الاسرائيلية ولاء السلامين

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